KIRCHROTH, BAB A 3, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 08.11.2021, gegen 12:40 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger Landkreisbewohner in alkoholisiertem Zustand in Kirchroth auf die BAB A3, Fahrtrichtung Passau, entgegen der Fahrtrichtung auf.

Lkw-Fahrer verhinderten Verkehrsunfall

Dank des beherzten Eingreifens zweier Lkw-Fahrer, die beide Fahrspuren kurzzeitig blockierten, konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Durch weitere Verkehrsteilnehmer wurde der alkoholisierte Mann und sein Fahrzeug auf den Standstreifen verbracht. Die Beamten der APS Kirchroth ordneten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

