TACHING AM SEE, OT TENGLING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagabend, 7. November 2021, drangen Unbekannte in ein Gebäude im Tachinger Ortsteil Tengling ein und versuchten einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Automat hielt jedoch stand, so dass die Täter keine Beute machten. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Über ein Fenster an der Westseite des Gebäudes waren die Täter am Sonntagabend in das Gebäude in der Weinbergstraße 7 in Tengling eingedrungen. Drinnen waren die Einbrecher bis zu einem Raum vorgedrungen, in dem sich ein Geldautomat befindet. Diesen hatten die Unbekannten versucht aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Somit mussten die Täter ohne Beute das Weite suchen, richteten jedoch erheblichen Sachschaden am Gebäude und dem Automat an.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Sie bitten dabei auch um Hinweise:

Wer hat am Sonntagabend in der Zeit zwischen 19:45 und 22:00 Uhr im Umfeld des Tatortes in der Weinbergstraße 7 verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder verdächtige Geräusche wahrgenommen?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in dem Fall geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder an jede andere Polizeidienststelle.