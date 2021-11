Regensburg. Am Sonntag, den 07.11.2021 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Lotto-Geschäft.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 02.40 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in der Aussiger Straße. Ein bislang Unbekannter öffnete mit Gewalt die Eingangstür und gelangte so in ein Lotto-Geschäft. Allerdings erlangte der Täter dort keine Beute.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren vor Ort und übernahm die Ermittlungen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.