LENGTHAL, GEM. MEHRING, LKR. ALTÖTTING. Nach dem Brand eines neu gebauten Stallgebäudes in der Gemeinde Mehring in den frühen Morgenstunden des Allerheiligentages, 01.11.2021 (wir berichteten), hat die zuständige Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungsgruppe (EG) „Lengthal“ gegründet. Die Ermittler haben in den vergangenen Tagen hinreichende Verdachtsmomente gesammelt, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten.

Wie berichtet war das neu errichtete Stallgebäude in den frühen Morgenstunden des 1. November 2021 trotz eines massiven Feuerwehreinsatzes ein Raub der Flammen geworden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 1,5 Million Euro. Bereits am Tag des Brandes hatte der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen, welche in der Folge durch die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt wurden.

Im Laufe der vergangenen Woche erhärteten sich die Verdachtsmomente, welche auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten. Deshalb hat die Kripo Mühldorf nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traustein die EG „Lengthal“ gegründet, welche bei ihren Ermittlungen auch durch Sachverständige des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützt wird.

EG „Lengthal“ bittet Bevölkerung um Unterstützung

Wer hat in dem kleinen Weiler Lengthal (Gemeinde Mehring) oder in dessen näherer Umgebung in der Nacht auf Allerheiligen (Montag, 01.11.2021) verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise erbittet die EG „Lengthal“ der Kripo Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631 / 36 73-0, bei der Polizeiinspektion Burghausen unter der Rufnummer 08677 / 96 91-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.