MINDELHEIM. Am Sonntagnachmittag, 07.11.21, brach in einer Mindelheimer Werkhalle für Möbel aus unbekannter, vermutlich techn. Ursache, ein Brand an einer Fräsmaschine aus. Der Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Es befanden sich mit rund 100 Rettungskräften die Feuerwehren Mindelheim und Bad Wörishofen sowie das THW Memmingen im Einsatz. Der Brandort wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei Memmingen übernimmt zur Klärung der Brandursache aufgrund des sehr hohen Schadens die Brandermittlungen. (PI Mindelheim)