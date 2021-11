STEIN. (1521) Ein Hausbewohner in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ertappte in der Nacht zum Sonntag (07.11.2021) einen Einbrecher. Diesem gelang die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für den Einbruch.

Der Bewohner des Hauses in der Bruckwiesenstraße hielt sich gegen 03:30 Uhr im Obergeschoss auf und hörte Geräusche aus dem Erdgeschoss. Dort traf er kurz darauf auf den unbekannten Einbrecher. Diesem gelang über die Kellertür die Flucht in den Garten.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einem dunkelgrauen Parka sowie einer schwarzen FFP2-Maske.

Durch die Polizei konnte im Umfeld der Bruckwiesenstraße keine verdächtige Person angetroffen werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Wie der Täter in das Haus gelangt war, konnte bislang nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürth übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen. Personen, denen in der Bruckwiesenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes wenden.

Erstellt von: Michael Konrad