GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Raubüberfall am Samstagabend auf einen Supermarkt sucht die Polizei dringend Zeugen.

Gegen 20:30 Uhr drängte ein bislang unbekannter Täter die Angestellten eines Supermarktes in der Aschaffenburger Straße unter Vorhalt eines Messers zurück in die Verwaltungsräume des Marktes und forderte Bargeld. Der Unbekannte griff sich Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus den Tageseinnahmen und trat die Flucht zu Fuß in Richtung Raiffeisenstraße an. Der Mann, der ca. 50 Jahre alt, rund 180cm groß und kräftig gewesen sein soll, sprach mit osteuropäischem Dialekt und war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke, einer gelben Mütze, Jogginghosen und einer weißen Ski-Maske bekleidet. Er führte einen weißen Stoffbeutel mit einem „Aldi-Logo“ mit sich. Die Angestellten des Marktes wurden bei dem Überfall zwar nicht verletzt, mussten sich allerdings aufgrund der schockierenden Situation kurzzeitig in medizinische Behandlung begeben. Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter mit zahlreichen Einsatzkräften führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm zwischenzeitlich die Ermittlungen und bittet Personen, die im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter während der Tat oder auf dessen Flucht gesehen haben, sich umgehend beim Polizeinotruf 110 oder der Kripo unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.