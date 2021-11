SCHONDORF AM AMMERSEE, LKR. LANDSBERG AM LECH Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag (04.11.2021) auf Freitag (05.11.2021) in eine Apotheke in Schondorf am Ammersee ein und entwendeten zwei Tresore samt Inhalt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Uttinger Straße. Im Inneren gelang es ihnen sich zwei dort befindliche Tresore anzueignen. Diese enthielten nach bisherigem Kenntnisstand neben Bargeld auch Medikamente. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Sowohl der entstandene Sach- als auch der Beuteschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Personen die verdächtige Beobachtungen zu der geschilderten Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 in Verbindung zu setzen.