SEUBERSDORF, LKR. NEUMARKT/OPF. Am Samstag, den 06.11.2021 war es im ICE 928, der von Passau in Richtung Hamburg unterwegs war, zu einem Messerangriff auf mehrere Personen gekommen.

Gegen 09.00 Uhr ging bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg ein entsprechender Notruf ein. In Folge des Angriffes wurden drei Personen schwer verletzt, die in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert wurden. Es konnte ein 27-jähriger Mann festgenommen werden. Eine Gefahr für Fahrgäste oder Bevölkerung besteht nicht mehr. Der Zug hielt nach der Tat im Bahnhof Seubersdorf, Lkr. Neumarkt/OPf. an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth übernommen. Der Hergang und die Hintergründe der Tat sind im Moment noch unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ist derzeit mit starken Kräften im Einsatz. Der Zug wurde geräumt und die Fahrgäste werden vor Ort betreut.

Die drei Opfer stammen aus dem Raum Regensburg und dem Raum Passau. Zum 27-jährigen Tatverdächtigen können noch keine Details genannt werden.

Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz befinden sich derzeit am Ereignisort.