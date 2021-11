KREUTH, LKR. MIESBACH. In einem Mehrfamilienhaus im Kreuther Ortsteil Weißach kam es am gestrigen Freitagnachmittag, 05.11.2021, zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung. Durch Rauchmelder wurden Passanten auf die Brandentwicklung aufmerksam, die die alarmierte Feuerwehr schnell eindämmen konnte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich vermutet. Die betroffenen Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Durch akustische Rauchmelder wurden Passanten gestern gegen 16:30 Uhr auf eine Brandentwicklung in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Weißach, Gemeinde Kreuth (Lkr. Miesbach), aufmerksam und verständigten die Integrierte Leitstelle. Diese alarmierte neben den Feuerwehren Kreuth und Rottach-Egern auch Kräfte der Kreisbrandinspektion sowie des Rettungsdienstes.

Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand offenbar von einem Ofen einer Erdgeschosswohnung aus, von wo er sich in die Zwischendecke zur darüber liegenden Wohnung ausbreitete. Zur Brandbekämpfung mussten die Eisatzkräfte den Zwischenboden öffnen und die Stromversorgung des Hauses unterbrechen. Gegen 17:30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben und in die Belüftung des Gebäudes übergegangen werden.

Die vom Brand betroffenen Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Wiesseer Straße zeitweise komplett gesperrt.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die ersten Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, welche in der Folge von der Kriminalpolizeistation Miesbach fortgeführt werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.