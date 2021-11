HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagabend wurde in zwei Wohnhäuser in derselben Straße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Samstagmorgen wurde der Würzburger Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Ziegelbaum gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen mutmaßlich am Vorabend gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und machten sich auf die Suche nach Beute. Der Gesamtwert von entwendetem Schmuck und Bargeld beläuft sich ähnlich wie der hinterlassene Gesamtsachschaden auf rund 750 Euro.

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr drangen ebenfalls bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein weiteres Einfamilienhaus Am Ziegelbaum ein und durchwühlten Schubladen und Schränke nach Beute. Mit Schmuck im Wert mehrerer hundert Euro verließen die Einbrecher nach bisherigem Erkenntnisstand das Anwesen wieder fluchtartig über ein direkt an das Haus angrenzendes Feld. Durch das gewaltsame Eindringen der Einbrecher entstand dem Hauseigentümer zudem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in den Fällen und schließt einen Tatzusammenhang beider Einbrüche nicht aus. Personen, die am Freitagabend in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.