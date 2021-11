UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht zu Samstag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke gemeldet. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Zwischen 22:00 Uhr und 0:30 Uhr drang ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Gebäudefenster und weitere gewaltsam geöffnete Innentüren in eine Apotheke in der Würzburger Straße ein. Der Einbrecher machte sich an den Registrierkassen zu schaffen und durchwühlte einige Schubladen. Mit Beute im Wert einiger hundert Euro floh der Unbekannte im Anschluss. Neben dem Entwendungsschaden verzeichnet der Geschädigte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.