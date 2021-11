NEU-ULM. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 82-Jährigen ist erledigt. Seit dem Vormittag des 05.11.2021 wurde die Frau aus Neu-Ulm/Ludwigsfeld vermisst. Es wurde im Rahmen einer großangelegten Fahndung nach der Frau gesucht.

Über die Medienseiten des PP Schwaben Süd-West wurde am 05.11.2021 die Suche nach der vermissten 82 Jahre alten Frau veröffentlicht. Die 82-jährige Seniorin wurde am Abend des 05.11.2021 im Bereich Ulm-Mähringen wohlbehalten aufgefunden und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten, bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.



