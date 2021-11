Nach der Begrüßung zum Auftakt durch den stellvertretenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Armin Fuchs, hieß der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle zunächst die zahlreichen Ehrengäste u.a. aus Politik, Justiz, benachbarten Behörden und den Blaulichtorganisationen willkommen. Neben dem Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer waren u.a. auch MdLin Barbara Becker, die Landrätin des Landkreises Kitzingen, Tamara Bischof, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen, Stefan Güntner, der Einladung gefolgt. Frau Bischof und Herr Güntner bedankten sich in ihren Grußworten bei der Kitzinger Polizei für die enge, hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschten den scheidenden Inspektionsleitern, sowie dem neuen Amtsleiter alles erdenklich Gute.

Polizeipräsident Detlev Tolle ging in seiner Festansprache zunächst auf die Besonderheit der Veranstaltungsörtlichkeit ein:

„Für die Polizei ist es eine ganz besondere Ehre diesen Amtswechsel in der Alten Synagoge vornehmen zu dürfen.“

In der folgenden Laudatio würdigte der Polizeipräsident sowohl POR Jochen Dietrich, PD Markus Hack und POR Christian Georgi als absolute Spitzenbeamte der unterfränkischen Polizei. Unter anderem sagte er:

„Jochen Dietrich war unser Wunschkandidat für den Posten an der Spitze der Polizeiinspektion Kitzingen. Er ist ein höchst kompetenter, integrer und hochanständiger Mensch und Polizeichef.“

Der 49-jährige Jochen Dietrich ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist fest im Landkreis Würzburg verwurzelt. Seine Karriere bei der Bayer. Polizei begann er im Jahr 1988 als Polizeipraktikant. 1989 trat er in Würzburg seine Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene an und war seit 1998 zunächst bei den ZED Würzburg eingesetzt. Aufgrund hervorragender Leistungen stieg er 2007 in die 3. Qualifikationsebene auf. Über Karlstadt und die KPI Würzburg führte in sein Weg über den Dienststellenleiterposten in Gerolzhofen in den höheren Polizeivollzugsdienst. Als frisch gebackener Polizeirat wechselte er 2014 zur Bereitschaftspolizei, wo er als stellvertretender Abteilungsleiter der III. BPA in Würzburg u.a. für die Ausbildung der jungen Polizeibeamtinnen und –beamten verantwortlich war.

Herr Tolle wünschte dem neuen Chef der Kitzinger Dienststelle viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und stets eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Schutzbereich. Als besondere Herausforderungen benannte der Präsident die Bekämpfung der Internetkriminalität.

Ein besonderes Anliegen ist für PP Tolle Bürgernähe:

„Ich wünsche mir eine Bürgerpolizei, die für die Menschen vor Ort stets ansprechbar ist!“.

POR Christian Georgi, der zurück ins Polizeipräsidium Unterfranken wechselt, und PD Markus Hack dankte der Präsident für die hervorragende Arbeit in Kitzingen.

Auf besondere Weise musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Iris und Frank Bluhm „Saitenmusik vom Feinsten“.