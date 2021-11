ZIRNDORF. (1507) Am Donnerstag (04.11.2021) gegen 18:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in Zirndorf ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:15 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Jahnstraße gewaltsam durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Die unbekannten Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt mit noch unbekannter Beute. Die Höhe von Sach- und Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Rainer Seebauer