Etwa gegen 10:00 Uhr wollte der Mann sein Wohnanwesen verlassen um Joggen zu gehen. Als der Mann gegen 14:00 Uhr noch nicht zu Hause war, wurde er durch eine Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Seitdem suchten Einsatzkräfte mit Unterstützung durch die regionalen Feuerwehren und Rettungsdienste nach dem Mann, dessen gängige Laufstrecke an den Radwegen direkt am Main in Richtung Obernburg oder Richtung Miltenberg verläuft. Auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde beteiligten sich an den umfangreichen Suchmaßnahmen die zwischenzeitlich bis in die Nacht reichten.

Die Polizeiinspektion Obernburg bat deshalb nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Gesuchten gesehen hatten oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können, wurden gebeten, sich zu melden.