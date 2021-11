Am Donnerstag, den 04.11.2021, um 15.20 Uhr befuhr in Binabiburg, der 16-jähriger Fahrzeugführer eines Fiat Ellenator (dreirädriges Fahrzeug) die Kreisstraße von Bodenkirchen her kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße 388. Kurz vor der Auffahrt zur Bundesstraße 388 bog er nach rechts in die dortige Gangkofener Straße ab. Im Rahmen dieses Abbiegevorgangs kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Sowohl die 15-jährige Beifahrerin, welche mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde, als auch der Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. An dem Kraftfahrzeug entstand wirtschaftlicher sowie technischer Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger bestellt, welcher aktuell am Unfallort Untersuchungen durchführt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, Karl LUKAS, PHK, Tel. 08741/96270

Veröffentlicht am 04.11.2021, 21:05 Uhr