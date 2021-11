WÜRZBURG. Bereits am Montag ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Raubdelikt in der Karmelitenstraße, bei dem zwei noch unbekannte Täter ihrem Opfer ein Handy entrissen hatten. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 02:45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer einen 37-Jährigen zunächst auf Französisch angesprochen und ihrem Opfer im weiteren Verlauf das Handy geraubt. Der Vorfall hatte sich vor einem Restaurant ereignet. Nachdem die beiden Täter sich das Handy zugeignet hatten rannten sie zu Fuß in verschiedene Richtungen davon. Der 37-Jährige verfolgte zumindest einen der beiden Tatverdächtigen kurzzeitig und konnte dessen Rucksack greifen, den der Flüchtende schließlich zurückließ. Dennoch konnten beide Täter bislang unerkannt flüchten.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Die erste unbekannte, männliche Person sei circa 25 Jahre alt gewesen, habe eine schlanke Figur bei geschätzt 60 kg auf 170 cm Körpergröße und trug eine schwarze Jacke. Die Haare des Mannes wurden als kraus beschrieben. Der Hautteint sei dunkel gewesen.

Die zweite Person sei ungefähr 27 Jahre alt gewesen und habe circa 75 kg gewogen, bei einer Körpergröße von schätzungsweise 175 cm. Der Mann habe einen weißen Pullover angehabt, über den er offen eine dunkle Jacke getragen habe. Die Haare der Person seien extrem kurz gewesen und hätten den Ansatz einer Glatze gehabt. Die Haut des Mannes wurde als hell beschrieben. Besonders auffällig war der Rucksack der zweiten Person, der ein Tarnmuster aufwies. Dieser Rucksack wurde auch in Tatortnähe zurückgelassen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 0931 / 457-1732 zu melden.